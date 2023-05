食事宅配を手掛ける米 ドアダッシュが4日発表した1-3月(第1四半期)売上高はアナリスト予想を上回った。値上がりや不透明な経済見通しでも根強いテークアウトや食事宅配などの消費者需要に支えられた。これを受け、米株式市場の時間外取引で株価は一時5.5%高を付けた。

同社の発表資料によると、売上高は前年同期比40%増の20億4000万ドル(約2730億円)。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想の平均は19億3000万ドルだった。

原題: DoorDash Revenue Beats Estimates on Strong Demand For Deliveries、DoorDash Rises as Results Show Good Execution: Street Wrap(抜粋)