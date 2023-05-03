クアルコム、４－６月収益見通しが市場予想下回る－時間外で株価下落

クアルコム、４－６月収益見通しが市場予想下回る－時間外で株価下落Ian King
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第３四半期の売上高見通し、81億～89億ドル－市場予想92.5億ドル
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一部項目除く利益見通しは一株約1.70～1.90ドル－市場予想2.20ドル
スマートフォン用プロセッサー製造最大手、米クアルコムが３日発表した４－６月（第３四半期）の収益見通しは、投資家の失望を誘う内容だった。携帯端末の需要が引き続き低調なことが示唆された。
発表資料によれば、第３四半期の売上高見通しは81億－89億ドル（約１兆950億－１兆2000億円）で、アナリスト予想平均の92億5000万ドルを大きく下回った。一部項目を除く利益については、一株当たり約1.70－1.90ドルを見込む。予想平均は2.20ドルだった。
クアルコムは通常取引終了後に業績見通しを発表。株価は時間外取引で一時４％余り下落した。
第２四半期（３月26日終了）の売上高は前年同期比17％減の93億ドル。調整後１株利益は2.15ドルで、市場予想と一致した。
クアルコム:３Ｑ収入予想、市場予想下回る：スナップショット
原題：Qualcomm Forecast Indicates Smartphone Slump Will Drag On (1)（抜粋）