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クアルコム、４－６月収益見通しが市場予想下回る－時間外で株価下落

Ian King
  • 第３四半期の売上高見通し、81億～89億ドル－市場予想92.5億ドル
  • 一部項目除く利益見通しは一株約1.70～1.90ドル－市場予想2.20ドル
A visitor walks past the stand of American multinational corporation Qualcomm at the Mobile World Congress in Barcelona on March 2, 2023. 

A visitor walks past the stand of American multinational corporation Qualcomm at the Mobile World Congress in Barcelona on March 2, 2023. 

 Photographer: Josep Lago/AFP

スマートフォン用プロセッサー製造最大手、米クアルコムが３日発表した４－６月（第３四半期）の収益見通しは、投資家の失望を誘う内容だった。携帯端末の需要が引き続き低調なことが示唆された。

　　発表資料によれば、第３四半期の売上高見通しは81億－89億ドル（約１兆950億－１兆2000億円）で、アナリスト予想平均の92億5000万ドルを大きく下回った。一部項目を除く利益については、一株当たり約1.70－1.90ドルを見込む。予想平均は2.20ドルだった。

　　クアルコムは通常取引終了後に業績見通しを発表。株価は時間外取引で一時４％余り下落した。

　　第２四半期（３月26日終了）の売上高は前年同期比17％減の93億ドル。調整後１株利益は2.15ドルで、市場予想と一致した。

クアルコム:３Ｑ収入予想、市場予想下回る：スナップショット

原題：Qualcomm Forecast Indicates Smartphone Slump Will Drag On (1)（抜粋）　　

 

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