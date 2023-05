日本銀行の植田和男総裁は2日、米国と欧州の金融リスクを注視する必要があるとの認識を示した。日中韓および東南アジア諸国連合(ASEAN)の財務相・中央銀行総裁会議が開かれた韓国の仁川で記者団に語った。

植田氏は、日中韓とASEAN地域における下振れリスクは他地域に比べ低いと発言。米国と欧州の問題に対するアジアのエクスポージャーは大きくないとも述べた。

