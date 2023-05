欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は28日、中堅銀行の破綻に対応する「破綻処理と預金保険の枠組み(CMDI)改革について、「迅速な導入が極めて重要」との認識を示した。

ラガルド総裁はストックホルム郊外で開かれた欧州連合(EU)財務相・中央銀行総裁の非公式会合の記者会見で、EUの財政ルール見直しに関する意見書をECBが準備していると述べ、「極めて速やかに作業を完了させる必要があると承知している。できる限り支援を行う」と発言した。

