米利下げ予想のトレーダー、以前ほど確信なし－オプション市場が示唆

4カ月連続で、ウォール街は米連邦準備制度と度胸比べをしているようだった。当局者が近い将来の利下げはないと繰り返す一方、先物トレーダーらは利下げに賭け続けた。

しかしオプション取引を見ると、状況ははるかに複雑だ。

米金融政策の道筋について幅広い予想が示されている。成長失速で当局が姿勢を転換すると考える向きもあれば、高インフレが続く中で一段の利上げに備えるポジションもある。しかしオプション市場の動向を見る限り、最も可能性が高いのは米金利が今週の利上げ後の水準で2023年を終えるというシナリオだ。これは米連邦公開市場委員会(FOMC)当局者の金利見通しに一致する。

パイパー・サンドラーでグローバル資産配分を統括するベンソン・ダーラム氏は「際立つのは予想の幅の広さだ」と述べた。米連邦準備制度のエコノミスト時代にデリバティブ(金融派生商品)に基づくモデルの設計に携わった同氏は「強調すべきは、どちらの方向にせよ市場が全く確信を欠いている点だ」と指摘した。

取引の幅の広さは、経済の中で逆行する流れが、利上げサイクルが終わりに近づく中で米金融当局の動きを予測するのを困難にしていることを浮き彫りにする。アナリストは5月3日のパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の言葉に耳を傾けるだろう。

ベンソン・ダーラム氏はオプション市場の取引の幅の広さを指摘 Source: Bloomberg

一部の市場参加者は米利上げのスピードと幅の大きさがリセッション(景気後退)を引き起こし、数カ月内に当局に緩和姿勢に転じることを迫ると予想。

一方、当局者発言をその言葉通りに受け取りインフレ率が2%の目標に向かうまで金利が高止まりすると考える投資家もいる。

全体として、債券と金利先物市場は米連邦準備制度が深刻なリセッションを想定してはいないことを示唆する。

2年物米国債利回りはシリコンバレー銀行(SVB)破綻後に銀行危機懸念から急低下したが、現在は4%付近と昨年9月とほぼ同水準になっている。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は5月3日に0.25ポイントの利上げでFF金利の誘導目標を5-5.25%にすると見込まれている。当局者は以前の見通しで、この水準を年末まで維持すると示唆した。一方で、先物市場は12月までに4.5%の金利を予想している。

シタデル・セキュリティーズのリニア金利世界責任者、マイケル・デパス氏は「市場が正しく当局が間違っているという考えがあるが、現実にはフォワードベースではほぼいつも市場が間違っている」と述べ、「市場は当局がインフレとの闘いを後退させると期待し過ぎている」との見方を示した。

ウエスタン・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ボニー・ウォントラクール氏も当局の姿勢転換を予想しない。「当社は確かに、年内に成長が減速しインフレが緩やかになると考えているが、米連邦準備制度は辛抱強くインフレと闘うだろうとなお予想している」と話した。

ただ、ダーラム氏が採用するモデルは年内利下げの確率が50%を若干上回ると示唆している。

原題:Bond Traders Are Less Gung-Ho for Fed Cuts Than Pricing Suggests(抜粋)