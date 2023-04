米連邦預金保険公社(FDIC)は米銀ファースト・リパブリック・バンクを管理下に置く準備をしていると、ロイター通信が事情に詳しい関係者を引用して報じた。

FDICはファースト・リパブリックの置かれている状況が悪化しており、民間セクターを通じた救済を追求する時間はないとの決断に至ったという。

ファースト・リパブリックとFDICそれぞれの担当者はいずれも、ロイターのコメント要請に現時点で応じていない。

ファースト・リパブリックの株価は28日の時間外取引で30%余り下げている。

原題:FDIC to Place First Republic Under Receivership Imminently: Rtrs(抜粋)