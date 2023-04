28日のシンガポール市場で鉄鉱石先物は昨年10月以来最大の月間下落率を記録する方向。グローバルな鉄鋼大手1社が年内は厳しい状況が続くと警告するなど、需要の不確実性が再び高まっている。

鉄鉱石先物は4月に入って17%近く下落し、今週には1トン=100ドルを割り込む場面もあった。2023年は堅調な出足となったが、通常4-6月の中国建設業界のピークシーズンが予想以上に低調で、相場の重しになっている。

鉄鉱石先物はシンガポール時間午前9時43分(日本時間同10時43分)時点で0.4%高の1トン=104.40ドル。月間下落率は10月の17.7%に近づいた。中国・大連市場の鉄鉱石先物は0.8%高、上海市場の鉄鋼先物は小幅高。

