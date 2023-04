中国が「反スパイ法」改正案を可決、スパイ行為の定義拡大－７月施行

中国でスパイ行為と見なされる活動リストを拡大した「反スパイ法」改正案が可決された。米国との戦略的な闘いの中で、習近平国家主席は国家安全保障上の懸念を最優先している。

2014年に成立した「反スパイ法」の改正案は全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の常務委員会で26日に 可決され、その後で詳細が公表された。7月1日付で施行される。

国営新華社通信が全人代法制工作委員会の当局者を引用して伝えたところによると、改正法ではスパイ行為の定義に政府機関や情報インフラに対するサイバー攻撃が加わるほか、国家安全保障に関するあらゆる文書やデータ、資料、記事を含む国家機密の所持が禁止されるという。

中国では、外国人がスパイ容疑で当局に拘束されるケースが増えている。先月には製薬大手 アステラス製薬の社員1人が反スパイ法に違反した疑いで 拘束された。毎日新聞によると、中国では15年以降、5人の日本人が国家安全保障を危険にさらしたとして有罪判決を受けている。

全人代法制工作委員会の臧鉄偉報道官は先週の記者会見で、スパイ行為に関する既存の法的定義は「あまりにも狭く」、防止策は十分でないと指摘。「さまざまなスパイ活動がより多くの分野で複雑化し、標的も一段と多様化している」と述べたという。

原題: China Broadens What It Considers Spying in a New Espionage Law、MATSUNO: WILL SEEK EXPLANATION FROM CHINA ON ESPIONAGE LAW(抜粋)