【欧州市況】株は小幅反発、バークレイズなど銀行株高い－独債下落

27日の欧州株は小幅反発。投資家は根強い高インフレや金利上昇がもたらす影響を探る手掛かりを企業決算に求めた。

ストックス欧州600指数は0.2%高。前日までは3日続落だった。この日は銀行株が特に上昇した。 決算が強材料となり、英銀バークレイズは大幅高となった。同行の債券トレーディング収入は予想に反して増加した。 ドイツ銀行も高い。追加の人員削減計画を示したほか、2025年までの増収率目標を超えることを目指す意向を示したことも好感された。

欧州債市場ではドイツ債が下落。10年債利回りは4月14日以降で最も上昇した。米国で発表された1-3月(第1四半期)の個人消費支出( PCE)価格指数で食品とエネルギーを除くコア指数の伸びが加速したことに反応した。英国債は中期債中心に下落した。

トレーダーは来週の欧州中央銀行(ECB)会合では31ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)、6月会合までで合計52bpの利上げを見込む。ピーク金利見通しは9月までに3.78%となっている。イングランド銀行(英中央銀行)のピーク金利は2bp上昇して4.96%が織り込まれている。

4月27日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.83% +0.05 独国債10年物 2.46% +0.06 英国債10年物 3.79% +0.07

原題: European Stocks Muted on Earnings After Sharpest Drop in a Month

Bunds Fall on Faster US PCE Before German CPI: End-of-Day Curves

(抜粋)