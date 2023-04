パウエル議長の見解巡りＦＲＢ内に異論も－賃金と物価上昇との関係で

パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長率いる金融当局では、賃金上昇が一段のインフレ高進につながるとの議論を巡り、タカ派とハト派の代表格の地区連銀総裁がいずれもその可能性に懐疑的な見解を示している。

議長は賃金の急上昇が物価に反映されるリスクを指摘し、金融政策運営でも鍵を握る論点だが、ハト派発言の目立つシカゴ連銀のグールズビー総裁とタカ派の筆頭であるセントルイス連銀のブラード総裁は物価見通しへの重要性について否定的だ。

米金融当局者はインフレ抑制を目指しているものの、信用引き締まりを背景とした労働市場の需給緩和が見込まれる状況にあって、双方のバランスを図ろうとしており、こうした見解の相違は今後数カ月の政策運営に影響する可能性がある。

金融当局は5月2、3両日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)会合で0.25ポイントの追加利上げを決める見通し。当局者の一部はそれ以降について、賃金の伸びが高止まりする状況でも追加の引き締めに従来よりも消極的となるかもしれない。

データの内容がまちまちであることなどから、28日に発表される1-3月(第1四半期)の雇用コスト指数(ECI)が注目される。ブルームバーグ・エコノミクスのアナリスト、ジョナサン・チャーチ氏は一部の州での最低賃金引き上げなどを理由に前期比1.2%上昇と、昨年10-12月(第4四半期)の1%からの伸び加速を見込んでいる。

シカゴ連銀のグールズビー総裁 Photographer: Daniel Acker/Bloomberg

グールズビー総裁は19日、NPRのラジオ 番組「マーケットプレース」のインタビューで、賃金動向に過度の重点を置くべきではないとの認識を示した。

総裁はその中で、「余りにも多くの人々が賃金を注視していると思う」と述べた上で、「データによれば賃金は物価の先行指標ではなく、実際には遅行指標だ」と話した。

その上で、賃金上昇と物価上昇との間に相関関係があるのは確かであり、「どちらが先かという問題に過ぎない」と述べ、パウエル議長との見解の相違を際立たせないようにする配慮をうかがわせた。

一方、過去1年間にわたり利上げを強力に訴えてきたブラード総裁は、インフレ加速に労働市場が果たす役割は大きくないとの見解を一貫して表明し、その代わりにインフレ期待の重要性を強調。顧客を失う恐れを認識した企業が値上げ幅を縮小するシナリオも考えられるとしていた。

実際、電気自動車(EV)メーカーの米テスラが何度も値下げを打ち出すなど、ブラード総裁の発言を裏付けるかのような動きも見られる。

賃金の伸びは昨年にピークに達し、先行きには不透明感がある。オバマ政権で大統領経済諮問委員会(CEA)委員長を務め、現在はハーバード大学教授のジェーソン・ファーマン氏は「データにはややもやがかかっている状態だ」とコメントした。

原題:Powell Faces Pushback Inside Fed Over Need to Cool Wage Gains(抜粋)