【欧州市況】株３日続落、高級品など安い－英物価連動債に記録的需要

26日の欧州株は3日続落。投資家は根強い高インフレや景気減速が企業決算に及ぼす影響を懸念した。

ストックス欧州600指数は0.8%安、過去1カ月で最大の下げとなった。高級ブランド、グッチは1ー3月(第1四半期)の売上高がほとんど伸びず、同ブランドを展開する仏ケリングは下落。他の高級ブランド銘柄も売られた。テクノロジー株も安い。オランダの半導体製造装置メーカー、ASMインターナショナルは年内の残り期間について低調な見通しを示し、急落した。

欧州債市場ではドイツ債が上げを消す展開。ユーロ圏の銀行株が下げ幅を縮小したことに反応した。ドイツ債のイールドカーブはスティープ化。短期金融市場が織り込む短期的な欧州中央銀行(ECB)の利上げ幅の見通しは低下した。

トレーダーは5月のECB会合で30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)、6月会合までで合計50bpの利上げを見込むが、いずれも前日から1bpの低下となった。ピーク金利の見通しは前日から変わらず3.75%。

英政府が実施したインフレ連動債入札は、発行予定額の45億ポンド(約7500億円)に対して応札額が460億ポンドに達した。イングランド銀行(英中央銀行)の利上げでもインフレ率は低下しないとの懸念が強まる中で、インフレに対処する手段となる債券に記録的な水準の需要が集まった。

4月26日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.77% -0.07 独国債10年物 2.40% +0.01 英国債10年物 3.73% +0.03

原題:Bunds Steady, 2s10s Steepens Most in 6 Weeks: End-of-Day Curves、 UK Gets Record Demand for Bonds Hedging Against Inflation (2)(抜粋)