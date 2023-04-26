英国、マイクロソフトのアクティビジョン買収阻止－競争巡り懸念Katharine Gemmell
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英競争・市場庁（ＣＭＡ）は26日、米マイクロソフトによるアクティビジョン・ブリザード買収計画を認めないと発表した。クラウドゲームの競争を損ねるとの懸念が理由だ。
ＣＭＡは声明で、大ヒットゲーム「コールオブデューティ（ＣｏＤ）」の売却やライバル企業による自社プラットフォームでのＣｏＤ提供を許可する約束など複数の解決策が示されたが、懸念は解消されなかったと説明した。
マイクロソフトはＣＭＡの決定に不服を申し立てる見通しだが、トレーダーやアナリストらは今回の判断が最終的な結論だとみている。
26日朝の米株式市場では通常取引開始前の時間外取引でアクティビジョンの株価が下落。一時10％余り下げて77.50ドル程度と、マイクロソフトが提示した１株当たり95ドルの買収額を下回っている。
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（抜粋）
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