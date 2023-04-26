英競争・市場庁（ＣＭＡ）は26日、米 マイクロソフトによるアクティビジョン・ブリザード買収計画を認めないと発表した。クラウドゲームの競争を損ねるとの懸念が理由だ。

ＣＭＡは声明で、大ヒットゲーム「コールオブデューティ（ＣｏＤ）」の売却やライバル企業による自社プラットフォームでのＣｏＤ提供を許可する約束など複数の解決策が示されたが、懸念は解消されなかったと説明した。

マイクロソフトはＣＭＡの決定に不服を申し立てる見通しだが、トレーダーやアナリストらは今回の判断が最終的な結論だとみている。

26日朝の米株式市場では通常取引開始前の時間外取引で アクティビジョンの株価が下落。一時10％余り下げて77.50ドル程度と、マイクロソフトが提示した１株当たり95ドルの買収額を下回っている。

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（抜粋）