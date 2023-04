バイデン米大統領は、5月19-21日に開催される主要7カ国首脳会議(G7広島サミット)と同月24日にシドニーで開かれる日米豪印4カ国の枠組み「クアッド」首脳会議に出席する。ホワイトハウスが25日に発表した。

ホワイトハウスの 声明によると、G7首脳はウクライナ支援や食糧と気候といった二重の危機への対応、包摂的かつ強靱(きょうじん)な経済成長の確保、国内および世界のパートナーのためクリーンエネルギー転換の主導の継続など、さまざまな課題について協議する。

クアッド首脳は、重要な新技術、高品質のインフラ、グローバルヘルス、気候変動、海上領域認識などインド太平洋地域の人々にとって重要な問題への対応で、いかに協力を深めるかについて議論する。

原題:Biden to Attend G-7 Summit May 19-21, Quad Summit May 24: WH(抜粋)