米アパレルチェーンのギャップは人員削減を計画しており、昨年9月に実施した約500人の削減よりも大規模なものになると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者の話を基に報じた。

今回の人員削減は全世界の従業員が対象となり、同社の機動性を高める一方で、官僚的な面を弱めることが目的だという。

ギャップは削減対象となる国際調達部門の従業員への通知を4月18日に開始、サンフランシスコ本社のスタッフについては今週に通知する計画だと、WSJは伝えている。

原題:Gap Plans to Lay Off Hundreds of Corporate Workers: WSJ(抜粋)