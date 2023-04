欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、フランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁は、これまでの利上げの効果はまだ多くが表れていないとして、今後の利上げは規模や回数を制限する必要があるとの考えを示した。

ビルロワドガロー氏は24日に公表された仏紙フィガロとのインタビューで、「今後経済に及ぼす影響の大半は既に仕込まれた分から生じるものであり、われわれはその軌道の大半を完了した」と述べた。

同氏はさらに「あと数回の利上げが必要になるかもしれない」と述べた上で、「しかし利上げの回数と今後はその規模の両方を制限すべきだとの考えだ」と続けた。

原題:ECB Should Limit Hikes in Size and Number: Villeroy to Le Figaro

(抜粋)