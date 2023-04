ＦＯＸの高視聴率番組ホスト、タッカー・カールソン氏が即日退社

米FOXニュースは24日、高視聴率を誇っていた番組のホスト、タッカー・カールソン氏が即日退社すると明らかにした。発表後、FOXの株価はニューヨーク市場で一時5%を超える下げを記録した。

タッカー・カールソン氏 Photographer: Jason Koerner/Getty Images

FOXは先週、投票集計機メーカーの ドミニオン・ボーティング・システムズが2020年米大統領選の報道で名誉毀損(きそん)があったとして起こした損害賠償請求訴訟で、約7億8700万ドル(約1060億円)の支払いに同意したばかり。夜間の時間帯の人気番組ホストを失うことで、FOXは番組編成上も大きな打撃を被る。

同社は「FOXニュースメディアとタッカー・カールソン氏は、別々の道を行くことで合意した。カールソン氏のネットワークへの貢献を感謝している」とのコメントを発表した。

FOXは、カールソン氏の最後の番組出演日は21日だったと説明した。

原題: Tucker Carlson Leaves Fox News in Shakeup After Settlement(抜粋)、*FOX SHARES EXTEND DECLINE TO 4.4%, REACH LOWEST SINCE JAN. 20