韓国政府は24日から日本を「ホワイトリスト(輸出審査優遇国)」に再指定する。産業通商資源省が明らかにした。

日本が2019年に韓国に対する輸出規制を強化したのを受け、韓国も同年、同様の 措置を取った。

ホワイトリスト再指定により、韓国企業の対日戦略物資輸出の承認審査期間は15日間から5日間に短縮され、必要書類も5種類から3種類に減る。

