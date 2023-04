北朝鮮の崔善姫外相は、同国の核兵器プログラムは米国からの絶え間ない脅威に対する自衛が目的だとし、核保有国としての北朝鮮の地位は最終的かつ不可逆的であり、主権国家としての法的権利の行使だと述べた。国営朝鮮中央通信(KCNA)が21日、外相の談話を伝えた。

北朝鮮による自衛力強化のための全ての行動は、米国とその同盟国による軍事的挑発に対応するものだとも主張した。

