ＦＲＢからの銀行緊急借入残高、５週間ぶり増加－ストレス残存示唆

米連邦準備制度理事会(FRB)の2つの緊急貸出制度で、銀行の借入残高が5週間ぶりに増加した。3月にあった米地銀の連鎖的な経営破綻以降、金融セクターにストレスが残っていることを示唆した。

FRBが20日に発表した データによれば、4月19日までの1週間の借入残高は両制度合計で1439億ドル(約19兆3200億円)と、前週の1395億ドルから増えた。

内訳は、連銀窓口貸出制度を通じた借り入れが699億ドルと、前週の676億ドルから増加。3月には過去最大の1529億ドルを記録していた。

一方、シリコンバレー銀行(SVB)やシグネチャー・バンクの経営破綻を受けて3月12日に新設された「バンク・ターム・ファンディング・プログラム(BTFP)」での借入残高は740億ドルと、前週の718億ドルを上回った。

