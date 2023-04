エラリアン氏、米国は「信用収縮」の局面にある－信用危機ではない

米経済は信用危機には見舞われていないが、与信環境がタイト化している局面にあり、小規模な企業に打撃となると、ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストでグラマシー・ファンズの会長を務めるモハメド・エラリアン氏は指摘した。

エラリアン氏はブルームバーグテレビジョンで、「これは信用危機ではない。信用収縮だ」と発言。「違いがある。信用危機は経済全般にわたり、大きな影響を及ぼす。信用収縮は分配効果を伴う」と述べた。

金利がより長期にわたって高めの水準にとどまる環境において、一部企業は存続が難しくなると同氏は語った。

米金融政策については、連邦公開市場委員会(FOMC)は5月の会合で0.25ポイントの利上げを実施し、その後は政策を据え置くと、エラリアン氏は予想。サービスセクターはディスインフレの領域からは依然程遠いと付け加えた。

ブルームバーグ オピニオンのコラムニスト、モハメド エラリアン氏 出典:ブルームバーグ

原題:El-Erian Says US Is in ‘Credit Contraction,’ Not Credit Crunch(抜粋)