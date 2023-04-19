３月の貿易収支は7545億円の赤字、20カ月連続マイナス 占部絵美 2023年4月20日 8:55 JST 更新日時 2023年4月20日 9:32 JST 日本の３月の貿易収支は7545億円の赤字と、20カ月連続のマイナスとなった。欧米向けに自動車の輸出が伸びた一方、資源中心に輸入の高い伸びが続いた。財務省が20日発表した。 キーポイント貿易収支は7545億円の赤字（ブルームバーグ調査の予想中央値は１兆2948億円の赤字）輸出は前年同月比4.3％増（予想は2.4％増）の８兆8243億円、25カ月連続プラス輸出数量指数は8.1％減輸入は7.3％増（予想は11.6％増）の９兆5788億円、26カ月連続プラス輸入数量指数は2.6％減ドル・円の平均値は134.97円、前年同月比16.5％円安－昨年３月は115.86円備考：予想は20日午前８時時点 関連記事中国輸出、３月は予想外に増加－輸入減も小幅にとどまる台湾から米国への半導体製造装置輸出、３月は過去最高－対中は減少ＩＭＦ、世界成長率見通しを下方修正－金融リスクが追加の圧力に(キーポイントとチャートを追加して更新しました)Economic Release Details JNTBEXPY Index ECOD 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE