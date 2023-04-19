 コンテンツにスキップする

３月の貿易収支は7545億円の赤字、20カ月連続マイナス

占部絵美
更新日時

日本の３月の貿易収支は7545億円の赤字と、20カ月連続のマイナスとなった。欧米向けに自動車の輸出が伸びた一方、資源中心に輸入の高い伸びが続いた。財務省が20日発表した。　

キーポイント
  • 貿易収支は7545億円の赤字（ブルームバーグ調査の予想中央値は１兆2948億円の赤字）
  • 輸出は前年同月比4.3％増（予想は2.4％増）の８兆8243億円、25カ月連続プラス
    • 輸出数量指数は8.1％減
  • 輸入は7.3％増（予想は11.6％増）の９兆5788億円、26カ月連続プラス
    • 輸入数量指数は2.6％減
  • ドル・円の平均値は134.97円、前年同月比16.5％円安－昨年３月は115.86円
  • 備考：予想は20日午前８時時点
貿易赤字は縮小傾向
 
 

関連記事

(キーポイントとチャートを追加して更新しました)
    Economic Release Details JNTBEXPY Index ECOD
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE