クレディＳ、ウェルス部門の預かり資産の約２割失う公算－シティ

クレディ・スイス・グループはUBSグループによる買収の後、ウェルスマネジメント事業で預かり資産の約2割に相当する1100億スイス・フラン(約16兆4500億円)を失うことになると、シティグループのアナリストが予測している。

両行の企業文化の相違が資金流出につながったり、競合他社がバンカーを顧客ごと引き抜いたりという最悪のシナリオでは、流出資産は全体の約3分の1の1620億フランに上る可能性もあると、ニコラス・ハーマン氏らアナリストが18日のリポートで試算した。

同リポートは、UBSによる買収で生じた不確実性が「競合他社にとってはアドバイザーと顧客を奪う機会になり得る」と指摘。資産流出により統合後銀行の年間収入54億ドル(約7250億円)が失われるとの見積もりも示した。

クレディ・スイスの顧客と資産の流出はUBSにとって主要な問題となりつつある。UBSが既に優秀な人材のつなぎ留めに動いているとブルームバーグ・ニュースは先に報じた。

UBSカーン氏、クレディSアジア行員に慰留パッケージ約束-関係者

シティのアナリストによると、UBSとクレディ・スイス統合後のプライベートバンキング事業からの資産流出で最大の恩恵を受けるのは、同じスイスの銀行 ジュリアス・ベアとなる見通し。同行は100億フラン以上を獲得するだろうとアナリストは試算している。

シティはまた、UBSがクレディ・スイス買収合意に伴い停止した自社株買いを2026年より前に再開する可能性は低いとの見通しを示した。

UBS、買い戻した自社株をクレディ・スイス買収に活用へ-消却せず

クレディ・スイスのウェルスマネジメント事業の運用資産は昨年末時点で5410億フランだった。同行は24日に1-3月(第1四半期)決算を発表する予定。

原題:Credit Suisse to See Fifth of Wealth Assets Leave, Citi Says (1)(抜粋)