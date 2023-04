中国を最も敬遠、新興国投資で地政学重視鮮明－ＪＰモルガン調査

1992年の米大統領選挙で勝利したビル・クリントン氏の選挙スローガンは「重要なのは経済だ。愚か者め!」だった。今の中国への投資に関して言い換えれば、重要なのは地政学で、そんなことも分からなければ愚かということになる。

中国経済の回復が続いているにもかかわらず、投資家の頭に浮かぶのは米中関係や台湾問題だ。投資家が最も撤退する可能性が高い新興国として中国を挙げたとのJPモルガン・チェースの調査結果は驚くことではない。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)期から持ち直しつつある中国経済のデータはやや矛盾している。与信が伸び、住宅市場は安定化しつつあるが、驚くほど落ち着いた物価状況が国内需要に対する懸念を高めている。

見通しが不透明な中で、中国人民銀行(中央銀行)は刺激策の拡大を控え、17日の中期貸出制度(MLF)を通じた 資金の純供給額は昨年11月以来の低水準にとどまった。

投資家にとって、現時点で中国の経済成長はほとんど二次的な問題だ。成長率が5%であろうと6%であろうと、大きな違いはない。むしろ、地政学的な緊張と中国指導部の方向性が重要というのが、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の春季会合の傍らで行われたJPモルガン・チェースの調査に参加した投資家200人余りの見方だ。

例えば、リスク資産を購入する理由を尋ねる質問では、予想を上回る中国の成長率と答えた投資家は6%にも届かなかった。米国のインフレ鈍化と中央銀行の引き締め停止の回答は合わせて56%に達した。

出典: JPモルガン・チェース 出典:ブルームバーグ

投資家の29%はポジション積み増しに最も傾いている新興国として、脱中国を進めるサプライチェーンの恩恵にあずかるメキシコを挙げた。ブラジルが20%で2位に入った。

中国は7%未満で、インフレ率が50%を超えるトルコと同程度となった。一方、「リスクを減らす」方向に最も傾いている国として中国を挙げた回答は28%と、他のどの新興国よりも高い。

出典: JPモルガン・チェース 出典:ブルームバーグ

懸念されているのが中国経済のパフォーマンスではないことは明らかだ。中国について言えば、約29%が台湾との関係を最大の懸念事項と見なし、23%が中国共産党の習近平総書記(国家主席)が党による統制強化を進めていることを懸念していると答えた。成長の弱さは、リスクを列挙したリストの下位に位置している。

出典: JPモルガン・チェース 出典:ブルームバーグ

JPモルガンでグローバルリサーチを指揮するジョイス・チャン氏と同氏のチームは、調査は時に逆張りのシグナルと見なされる可能性があると指摘。確かに懸念の壁をよじ登るように相場が上昇することもあり得る。

それでも問題なのは、米中間の緊張がすぐには解消されないことだ。つまり、中国に投資するにはより大きなリスクプレミアムが必要だということを意味する。

原題:China Is Seen as Least Favored in Emerging Markets: China Today(抜粋)