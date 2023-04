仏自動車メーカー、 ルノーのルカ・デメオ最高経営責任者(CEO)は、 日産自動車との協議は「順調」であり、「数週間のうちに」最終合意に達するはずだとの見通しを示した。

同CEOは「われわれは多くの詳細を詰めているところで、これには時間がかかるが、全ては順調だ」と説明。「日産と数多くのプロジェクトを始動させており、これが最も重要なことだ」と語った。

日産は先週、ルノーが関与しない提携を模索しているとのロイター通信の報道を否定した。

原題:Renault Sees Final Agreement With Nissan in ‘Matter of Weeks’(抜粋)