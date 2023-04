米財務省が17日公表した最新統計によれば、中国の米国債保有残高は2月に7カ月連続で減少した。

保有残高が外国勢で日本に次ぎ2位の中国は8488億ドル(約114億円)と前月比106億ドル減少し、2010年6月以来の低水準。首位の日本は226億ドル減り1兆820億ドル。

外国勢全体の保有残高は589億ドル減少し7兆3440億ドル。3位の英国は253億ドル減少し6430億ドル。

原題:China Holdings of US Treasuries Fall for Seventh-Straight Month(抜粋)