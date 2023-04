半導体の受託生産大手、台湾積体電路製造( TSMC)が2023年の設備投資を280億-320億ドル(約3兆7500億-4兆2900億円)に引き下げる計画だと、複数の業界関係者を引用して台湾紙・経済日報が 報じた。関係者の名前は明示していない。

経済日報によると、TSMCは台湾での工場拡張ペースを減速させる方針のほか、半導体業界の持ち直しが予想に届いておらず、設備投資計画を縮小する。今年の設備投資は320億-360億ドルを想定していた。

20日に決算発表を控えているTSMCは経済日報にコメントを控えた。

関連記事

原題:TSMC Plans to Cut 2023 Capex to $28b-$32b From $32b-$36b: EDN(抜粋)