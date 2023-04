米ミシガン大学が発表した4月の消費者調査速報値では、1年先のインフレ期待が約2年ぶりの大幅な上昇となった。ガソリンの値上がりが背景。ただ、消費者マインド指数も上昇した。

キーポイント ミシガン大学消費者マインド指数(速報値)は63.5に上昇 前月は62 エコノミスト予想の中央値は62.1

1年先のインフレ期待は4.6%に上昇 前月は3.6%



5-10年先のインフレ期待は2.9%と、5カ月連続で同じ水準となった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US Year-Ahead Inflation Views Jump by Most in Nearly Two Years(抜粋)