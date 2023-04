米製造業の生産は3月、今年に入って初めて減少した。企業が投資計画を徐々に縮小させている兆候が示された。

キーポイント 米製造業生産指数は前月比0.5%低下 市場予想は0.1%低下 前月は0.6%上昇(速報値0.1%上昇)に上方修正

鉱工業生産総合指数は前月比0.4%上昇 市場予想は0.2%上昇 前月は0.2%上昇(速報値横ばい)に上方修正



製造業の生産指数低下は、木製品や非金属鉱物などを含む耐久財の生産減少が主な要因。自動車や家電などの耐久消費財は0.9%低下した。

製造業の生産指数は前年同月比では1.1%低下。製造業の設備稼働率は78.1%に低下した。

原題: US Factory Production Declines on Weaker Equipment Demand(抜粋)、US March Industrial Production Rose 0.4%; Above Estimate(抜粋)