日銀の金融政策、緩和バイアスを中立に変更を－ＩＭＦサルガド氏

日本のインフレ見通しが上下双方向のリスクに直面する中、日本銀行は金融政策バイアスを長期間維持してきた緩和スタンスから中立に変えるべきだと、国際通貨基金(IMF)で日本担当ミッション・チーフを務めるラニル・サルガド氏が述べた。

サルガド氏はワシントンでのインタビューで、「われわれの見解ではバイアスは中立的であるべきだ」と指摘。物価の先行きには「上振れリスクと下振れリスクがある」と語った。

日銀の植田和男総裁にとって就任後初となる今月の金融政策決定会合では、日銀が政策金利を巡るフォワードガイダンス(指針)を変更するかが一つの焦点となる見込みだ。

日銀は2019年10月以降、政策金利については「現在の長短金利の水準、またはそれを下回る水準」で推移することを想定しているとしてきた。

サルガド氏は日銀の政策スタンスに関するコミュニケーションをより明確化するため、フォワードガイダンスを物価目標と関連付けるべきだと指摘。指針は現在、具体的な経済情勢や期間とは結び付けられていない。

日銀はインフレリスク抑制や市場機能低下の副作用抑制、今後の急激な政策変更回避に向けて長期金利変動のさらなる柔軟化を検討すべきだとIMFは 指摘している。

日銀は長期金利の柔軟化を、変動幅拡大や年限短期化も選択肢-IMF

米欧の銀行を巡る混乱を受けて、最近は世界的な金利上昇圧力が和らいでおり、日銀には金利急上昇を招くことなくイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)政策を調整する機会が生じているとサルガド氏は分析。元日銀理事の門間一夫みずほリサーチ&テクノロジーズ・エグゼクティブエコノミストも類似の見解を今月示している。

日銀YCC撤廃は今月会合が好機、長期金利急騰を回避-門間元理事

植田総裁による最近の発言は10日の 就任会見を含め、多くの日銀ウオッチャーが見込んでいたよりもハト派色がやや強いと捉えられている。

サルガド氏は日銀が慎重なスタンスを崩さない理由として、時期尚早だったと現在では広く考えられている2000年のゼロ金利政策解除や06年の量的緩和解除から得られた教訓に言及。日銀審議委員だった植田氏はゼロ金利解除に反対票を投じていた。

新体制の発足に関係なく、物価安定の実現という日銀の課題は変わらないとサルガド氏は指摘。「2%の物価安定目標が持続的に達成されるかもしれない兆候は出ている。なお不透明だという点で、私は日銀に同意する」と説明した上で、「最初の課題は物価目標がどの程度達成されているのか評価することだ」と話した。

IMFは先月のリポートで、日本の23年の消費者物価指数が総合で2.7%上昇、24年は2.2%上昇と予測。サルガド氏は世界経済の減速が強まれば、この見通しも大きく影響を受けるだろうと述べた。

原題:IMF Says BOJ Should Adopt a Neutral Bias Toward Further Easing(抜粋)