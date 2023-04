シンガポール通貨庁、引き締め停止－変動幅･中心値･傾斜据え置き

シンガポール通貨庁(MAS、中央銀行)は14日、為替管理政策(金融政策)の見直しの結果、シンガポール・ドルの為替レート政策バンドの許容変動幅および変動幅の中心値、傾斜をいずれも据え置くと発表した。

為替管理政策の見直しでは2021年10月以降、5回連続で 引き締めに動いたが、世界的な成長リスクの高まりとインフレ圧力後退を理由に引き締め停止を決めた。声明ではコアインフレが23年末までに著しく軟化する見通しも示した。

ブルームバーグが 調査したエコノミストの22人中10人が金融引き締めの停止、残りが引き締め継続を予想していた。14日の外国為替市場で、MASの決定を受け、シンガポール・ドルの対米ドル相場は一時0.35%下落した。

High-Inflation Environment Singapore February core inflation maintains at a 14-year high Sources: Department of Statistics, Monetary Authority of Singapore

