ゴールドマン、６月の米利上げもはや見込まず－５月0.25ポイント予想

米ゴールドマン・サックス・グループは、連邦公開市場委員会(FOMC)が6月に利上げするとはもはや見込んでいない。ただ5月については0.25ポイントの利上げを引き続き予想している。ヤン・ハッチウス氏ら同行のエコノミストがリポートで記した。

12日発表された3月の米消費者物価指数(CPI)は「おおむねわれわれの予想と一致しており、このデータが政策金利に関する予想変更の主な理由ではない」と説明。「これまでに得られた限定的なデータは、銀行混乱を受けて信用状況が確かにややタイトになっていることを裏付けているように見受けられる」と付け加えた。

米CPI、コア指数の伸び小幅鈍化-FOMCは利上げ軌道維持か (3)

また「一部の金融当局者は5月の利上げにさえ消極的になっているようだ。それを踏まえると、FOMCが5月会合で利上げと、現在ドット・プロット(金利予測図)の中央値で示唆されていない追加引き締めのシグナル発信の両方に合意するハードルは高くなる」と分析した。

原題:Goldman Sachs No Longer Expects Fed to Raise Rates in June(抜粋)