欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのホルツマン・オーストリア中銀総裁は、高止まりしているインフレが5月会合での再度の0.5ポイント利上げを依然として正当化するとの考えを示した。ドイツ紙ベルゼン・ツァイトゥング(BZ)とのインタビューに応じた同氏は、ブルームバーグに以前語った見解を繰り返した。

ホルツマン氏は「今の段階で過度に少ない行動を取り、インフレをあおる危険性は行き過ぎた行動がもたらすリスクを上回る」と主張。

量的引き締めについては「現在の月間150億ユーロ(約2兆2000億円)のペースで公社債市場に問題がないのであれば、7月からのペース加速を支持する要因は多いというのが個人的な意見だ」と述べた。

原題:ECB Should Hike Rates by Half-Point in May, Holzman Tells BZ

