債券トレーダー、年内の米利下げ予想強める－３月ＣＰＩに反応

債券トレーダー、年内の米利下げ予想強める－３月ＣＰＩに反応Benjamin Purvis
債券トレーダーは、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が年内に利下げするとの見方を強めたほか、５月の利上げ予想を後退させた。12日発表された３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）では、インフレ圧力が緩和に向かっていることが示された。
米コアＣＰＩ、前月比0.4％上昇－堅調な伸び続くも鈍化の兆し (1)
短期の米国債利回りは急低下。２年債利回りは一時15ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて3.87％となった。
|国債
|直近値
|前営業日比(bp)
|変化率
|米30年債利回り
|3.62%
|-0.1
|-0.02%
|米10年債利回り
|3.38%
|-4.7
|-1.37%
|米２年債利回り
|3.95%
|-7.5
|-1.87%
|米東部時間
|9時32分
ＦＯＭＣ会合に連動したスワップ取引によれば、トレーダーらは５月利上げの織り込み具合を３分の２を若干上回る程度に後退させた。また12月会合に関する織り込み具合を見ると、実効フェデラルファンド（ＦＦ）金利が現在の4.83％を0.5ポイント余り下回ることが示唆された。
原題：Traders Bolster Bets on Fed Rate Cuts by Year End After CPI（抜粋）