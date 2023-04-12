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債券トレーダー、年内の米利下げ予想強める－３月ＣＰＩに反応

Benjamin Purvis

債券トレーダーは、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が年内に利下げするとの見方を強めたほか、５月の利上げ予想を後退させた。12日発表された３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）では、インフレ圧力が緩和に向かっていることが示された。

米コアＣＰＩ、前月比0.4％上昇－堅調な伸び続くも鈍化の兆し (1)

　　短期の米国債利回りは急低下。２年債利回りは一時15ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて3.87％となった。

国債直近値前営業日比(bp)変化率
米30年債利回り3.62%-0.1-0.02%
米10年債利回り3.38%-4.7-1.37%
米２年債利回り3.95%-7.5-1.87%
  米東部時間9時32分

　　ＦＯＭＣ会合に連動したスワップ取引によれば、トレーダーらは５月利上げの織り込み具合を３分の２を若干上回る程度に後退させた。また12月会合に関する織り込み具合を見ると、実効フェデラルファンド（ＦＦ）金利が現在の4.83％を0.5ポイント余り下回ることが示唆された。

原題：Traders Bolster Bets on Fed Rate Cuts by Year End After CPI（抜粋）

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