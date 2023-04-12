債券トレーダー、年内の米利下げ予想強める－３月ＣＰＩに反応

債券トレーダーは、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が年内に利下げするとの見方を強めたほか、５月の利上げ予想を後退させた。12日発表された３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）では、インフレ圧力が緩和に向かっていることが示された。

米コアＣＰＩ、前月比0.4％上昇－堅調な伸び続くも鈍化の兆し (1)

短期の米国債利回りは急低下。２年債利回りは一時15ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて3.87％となった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.62% -0.1 -0.02% 米10年債利回り 3.38% -4.7 -1.37% 米２年債利回り 3.95% -7.5 -1.87% 米東部時間 9時32分

ＦＯＭＣ会合に連動したスワップ取引によれば、トレーダーらは５月利上げの織り込み具合を３分の２を若干上回る程度に後退させた。また12月会合に関する織り込み具合を見ると、実効フェデラルファンド（ＦＦ）金利が現在の4.83％を0.5ポイント余り下回ることが示唆された。

原題： Traders Bolster Bets on Fed Rate Cuts by Year End After CPI（抜粋）