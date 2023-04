米フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は11日、インフレがもっと鈍化していないことに落胆しているとした上で、物価抑制に必要であるならばさらなる措置を講じる用意があると語った。

ハーカー総裁はフィラデルフィアで講演し、「金融政策措置の効果が完全に経済に行き渡るには最大1年半かかることもあり、仮に必要であれば、どのような追加的措置を取らなければならないか、入手可能なデータを引き続き注視する」と話した。

総裁は講演テキストで、「金融当局としてインフレ率を2%の目標に押し下げることに完全にコミットしていることは間違いない」と指摘した。

