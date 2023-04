ブラックロック、根強いインフレ確信－数年は２％目標を上回る可能性

米 ブラックロックは、インフレ率が米金融政策当局の目標である2%を優に上回って推移するとの見方から、インフレ連動債に対してオーバーウエートのスタンスを強化した。

ブラックロック・インベストメント・インスティテュートのストラテジストがまとめた10日付のリポートによれば、構造的なトレンドが物価上昇圧力を持続させる可能性が高いとして、ブラックロックは数年前からインフレ連動債を戦略的にオーバーウェイトにしており、市場のインフレ期待を示す指数が低下した先月にはそのポジションを積み増した。12日に発表される3月米消費者物価指数(CPI)では根強いインフレが裏付けられると、ストラテジストらはみている。

ジャン・ボアバン、ウェイ・リ両氏は「インフレと共に生きることになる」と指摘。「消費パターンが正常化し、エネルギー高騰が収束すればインフレも減速すると予想するが、今後数年間は政策目標値を上回る水準が続くとみている」と論じた。

さらに「米金融当局は金融に亀裂が入り始めても、インフレ率を目標値へ押し下げるために利上げに固執している」とし、「ダメージがより明らかになれば、いずれ利上げをやめるだろう。インフレ目標を達成するために必要な深刻なリセッション(景気後退)を作り出すまで、金融当局にとっては十分利上げしたという意味にならないということだ」と指摘した。

出所:ブルームバーグ

原題:BlackRock Is Even More Convinced Inflation to Remain Sticky (1)

(抜粋)