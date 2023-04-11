中国ファイナンス活動、３月も予想上回る伸び－企業の資金需要回復

中国ファイナンス活動、３月も予想上回る伸び－企業の資金需要回復Bloomberg News
-
経済全体のファイナンス規模は約５兆4000億元－予想４兆5000億元
-
新規融資、３兆9000億元－予想は３兆3000億元だった
中国経済のファイナンス規模は３月に予想以上に膨らんだ。中国人民銀行（中央銀行）が市中銀行向けに長期の流動性を供給したほか、経済活動の回復も続いた。
人民銀が11日発表した３月の経済全体のファイナンス規模は約５兆4000億元（約104兆円）。ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値（４兆5000億元）と、前年同月の約４兆7000億元を上回った。
３月の新規融資は３兆9000億元。エコノミスト予想は３兆3000億元だった。
銀行が融資目標を達成しようと駆け込みがあるため、ファイナンスの伸びは四半期末に加速する傾向がある。ただ、融資やファイナンス活動は今年１月と２月も予想以上に強かった。新型コロナウイルス対策の行動制限撤廃後、国債発行も増加し、企業の資金需要は回復し始めた。
原題：China’s Credit Grows Faster Than Expected Following RRR Cut (1) （抜粋）