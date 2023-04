【米国市況】株は小幅高、国債利回り上昇－植田総裁会見で円安進行

10日の米株式市場では、S&P500種株価指数がわずかに上昇。イースターマンデーで欧州市場の多くが休場で、取引は薄かった。7日の 米雇用統計を受けて、市場にはあと1回の利上げが織り込まれている。

外国為替市場ではドルが上昇。日本銀行の植田和男新総裁が就任記者会見でタカ派的なメッセージを送らなかったことから円は下落した。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4109.11 4.09 0.10% ダウ工業株30種平均 33586.52 101.23 0.30% ナスダック総合指数 12084.36 -3.60 -0.03%

S&P500種は一時0.8%下げる場面もあったが、取引終了前に上昇に転じた。ハイテク株の多いナスダック100指数も日中に1.5%安まで下げたが、ほぼ変わらずで引けた。

追加利上げ観測を背景にテクノロジー株は全般に軟調。 アップルのパソコン(PC)出荷台数が急減したとの報道も重しとなった。再び 値下げを発表したテスラも安い。一方でマイクロン・テクノロジーなどの半導体株は上昇。競合する韓国 サムスン電子がメモリー半導体の減産を先週明らかにしたことが手掛かり。

雇用統計が堅調な内容だったことを受け、金利スワップ市場では米国の追加利上げ観測が強まった。12日には3月の米消費者物価指数(CPI)が公表される。

5月の0.25ポイント米利上げ確率、80%超に上昇-金利スワップ示唆

BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略責任者イアン・リンジェン氏は3月の米雇用統計について、5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合で0.25ポイント利上げを決定する上で「何ら障害はない」とリポートで指摘。「世界で引き締め策が累積的に実施されてきたにもかかわらず、雇用状況は驚くほど堅調さを維持している。米金融当局の政策金利判断は、ほぼ全て3月のCPI次第となるだろう」と記した。

米CPIは堅調な伸び継続か、FRBの気概試す-今週の経済指標

市場参加者は企業業績にも注目しており、14日に発表される 銀行決算を通じて手掛かりを探ろうとしている。同日にはウェルズ・ファーゴやJPモルガン・チェース、シティグループが決算発表を予定している。

RBCキャピタル・マーケッツのロリ・カルバシナ氏は「気の毒なことに金融業界は常に早い時期に苦境に立たされる。従って他の業種が適応できるようになる前に、幾分か打撃を被る羽目になる」と述べた。

国債

米国債は下落(利回りは上昇)。堅調な内容だった雇用統計を受け、5月に再び0.25ポイントの利上げが決定されるとの観測が引き続き強まった。2年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、4%台に乗せた。7日には15bp上昇していた。

ゴールドマン・サックス・グループとバークレイズのストラテジストらは、市場が米政策金利の一段の引き上げを織り込む中で、利回りはさらに上昇する可能性があるとの見方を示した。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.63% 1.8 0.50% 米10年債利回り 3.41% 2.3 0.66% 米2年債利回り 4.01% 2.9 0.73% 米東部時間 16時56分

外為

外国為替市場ではドル指数が上昇。雇用統計を受け、米利上げがあと1回行われるとの見方が市場に織り込まれた。

円は対ドルで下落。日銀の植田新総裁は記者会見で、イールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)政策とマイナス金利政策について、いずれも継続が適当との見解を示した。発言を受け、一時は1.3%安の1ドル=133円87銭まで円安が進んだ。

YCCとマイナス金利は継続適当、現状維持の姿勢示す-植田総裁 (3)

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1231.53 5.24 0.43% ドル/円 ¥133.61 ¥1.45 1.10% ユーロ/ドル $1.0861 -$0.44 -0.40% 米東部時間 16時56分

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略担当グローバル責任者ウィン・シン氏は「欧州市場の多くがまだ休みで、明日になるまで全体像は得られないかもしれないが、今のところドルが運転席に戻ったようだ」と指摘。ドルの強さは「7日の米雇用統計を引き継いだものと言えそうだが、欧州市場が明日再開したときには買いがさらに膨らむ可能性がある」と述べた。

原油

ニューヨーク原油先物相場は薄商いの中で反落。ドルの上昇が響いた。

原油相場は過去3週間で約20%上昇したが、この日はリスク資産を敬遠する動きが見られた。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が今月初旬に減産を発表したことで原油に対する強気な見方が広がったが、一部指標は需要の弱さを示唆している。

BOKファイナンシャル・セキュリティーズのトレーディング担当シニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏は「ドル上昇が原油相場の微調整につながった」と指摘。「根強いインフレが一段の米利上げを促すはずだ。それはドルにとって強材料で、原油にとっては短期的にマイナスだ」と述べた。

シティグループの商品調査グローバル責任者、エド・モース氏は「経済の実情を見極めようとしているが、回復は緩慢だ」とブルームバーグテレビジョンで話した。

ニューヨーク商品取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)5月限は、前営業日比96セント(1.2%)安い1バレル=79.74ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント6月限は94セント下げ、84.18ドル。

金

ニューヨーク金相場は続落。米雇用統計で追加利上げ観測が補強されたと投資家は受け止めた。

金スポット価格はニューヨーク時間午後3時14分現在、0.9%安の1オンス=1990.46ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前営業日比1.1%下げて2003.80ドルで終了した。

