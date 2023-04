金利スワップ市場は、5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での0.25ポイント追加利上げを80%余りの確率で織り込んだ。7日に発表された3月の米雇用統計が市場予想を上回ったことが材料。

米雇用者は堅調なペースで増加、失業率低下-5月利上げの道開く (4)

FOMCは3月22日の前回会合でフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを4.75-5%に引き上げた。しかしその後、複数の地銀破綻で銀行株が急落したことなどもあり、5月利上げの見込みはほぼゼロになった時期もあった。

Market Moving Back Toward Fed's Outlook Interest-rate swaps have upgraded the odds of additional Fed rate increase Source: Bloomberg

原題:Fed Swaps See About 80% Chance of a Quarter-Point May Rate Hike(抜粋)