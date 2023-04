10日の外国為替市場で円は下落。日本銀行の植田和男総裁の就任記者会見での発言を受けて早期の政策変更期待が後退した。

円は対ドルで0.3%下落し1ドル=132円58銭。

植田総裁は日本国債のイールドカーブの形状が総じてスムーズになっていると発言。現行のイールドカーブコントロール(YCC)の枠組みを継続することが適切だとも述べた。

こうした発言は今月末の日銀次回会合での大きな動きの可能性を後退させた。

10日の英市場は復活祭翌日の祝日で休場。

原題:Yen Declines After Ueda Weakens Case for an Early BOJ Tweak、Yen Dips as Ueda Says Yield Curve Smoother Than Before(抜粋)