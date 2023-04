台湾国防部(国防省)は10日の声明で、同日午前10時(日本時間同11時)までに中国人民解放軍の軍用機延べ59機、艦船延べ11隻を台湾周辺で確認したと明らかにした。そのうち39機が台湾海峡の中間線を越え、台湾南西・南東の防空識別圏(ADIZ)に侵入したとした。

発表文によると、中国軍機や艦船は台湾海峡の中央と南から編隊を組んで中間線を越えた。また中国海軍の航空母艦「山東」が台湾周辺の西太平洋で訓練を実施しているという。

関連記事

原題:Taiwan Says China Holds a Third Day of Military Drills (1)(抜粋)