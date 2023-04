台湾の呉釗燮外交部長(外相)は10日、中国が台湾周辺で行っている軍事演習はペロシ米下院議長(当時)が訪台した昨年8月の演習と同程度の激しさだと述べた。

呉氏はインタビューで、中国の演習を容認すべきではないとし、昨年8月から台中海軍のにらみ合いが続いていると説明。米国は軍事衝突を防ぐために「途方もない」決意を示していると話したが、台湾は中国に対する自衛でパートナーの助けに頼っていないとも指摘した。

呉氏によると、台湾はフランスのマクロン大統領が中国の習近平国家主席と行った最近の会談についてさらに情報を得ることや、米当局者が来年1月に予定されている台湾総統選挙に出馬する候補者全員と会うこと望んでいる。

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)

原題:Taiwan Says Intensity of China’s Exercises on Par With August (抜粋)