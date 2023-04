ドルはさらに大幅下落の可能性、年内120円も－為替予想首位のＭＰＳ

ドルの下落はさらに一段と進む余地があると、イタリアの銀行 MPSキャピタル・サービシズ・バンカ・ペル・レ・インプレゼは指摘する。同行はブルームバーグの最新の主要為替予想ランキングで首位となった。

モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナを含む銀行グループの一角であるMPSは、ブルームバーグの為替予想精度ランキングで2023年1-3月(第1四半期)にトップとなった。MPSのチーフストラテジスト、ルカ・マヌチ氏はドルは7-12月(下期)に他の通貨に対して最大5%値下がりする可能性があると警告する。

この予想は米国がリセッション(景気後退)に陥るとする同氏の見通しに基づいている。リセッションは米金融当局の積極的なインフレ対応や最近の銀行混乱のリスク継続によって誘発される可能性が高いという。

マヌチ氏は「年末までの米リセッションを見込んでいる」とインタビューで発言。「金融引き締め政策が景気を圧迫する」と述べた。

米金融当局は0.25ポイントの利上げをあと1回だけ実施する可能性が高い一方、欧州中央銀行(ECB)は0.25ポイント利上げを少なくともあと2回は決める可能性があると、同氏は指摘。それはドルを対ユーロで今後数カ月に約3%押し下げるだろうと、続けた。

日本銀行がいずれイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)政策を緩和するのに伴い、ドルは対円でも下落する見通しだとし、年末までに1ドル=120円になると同氏は予想した。

