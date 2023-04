米ストライプ、コロナ反動で決済処理額の伸び鈍化－大企業との取引増

オンライン決済サービスを手掛ける米 ストライプでは昨年、決済処理額の伸びが鈍化した。大企業の顧客との取引が増える中でも、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)下で急増した反動が出た。

ストライプは5日に公表した年次報告書で、2022年の決済処理額が前年比26%増の8170億ドル(約107兆4000億円)だったと明らかにした。パンデミックの下でネットで買い物をする消費者が増え、同社と共に多くの競合企業が急成長を見せた21年は、同60%増加していた。同社は3月の資金調達ラウンドで企業価値500億ドルと評価された。

共同創業者のジョン・コリソン社長はインタビューで、「状況を踏まえれば、私たちはとてもハッピーだ」と語った。「20年と21年は特に電子商取引にとって楽しい年だった。取引は活況を呈したが、それが続くはずはない」と述べた。

500億ドルの評価は、21年の資金調達ラウンドで6億ドルを集めた際に評価された950億ドルを大きく下回る。同社のような業績鈍化と評価額の下落は、 ペイパル・ホールディングスや アディエンを含むオンライン決済業者の多くで見られる。

ストライプは創業時からネット決済サービスでスタートアップ企業を支援する一方、ここ数年はより規模の大きい企業をターゲットにしている。現在はアマゾン・ドット・コムやズーム・ビデオ・コミュニケーションズも顧客だ。

ストライプの報告書によると、現在100社余りの企業が10億ドルを超える決済をストライプと毎年行っており、その顧客群は18年から毎年50%増加している。

大手小売企業は長年、決済に必要なこの技術をコストと見なしてきた。ただ現在は、このテクノロジーがいかに収入を押し上げ得るかを考えているとコリソン氏は語った。

