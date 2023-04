ＥＣＢブイチッチ氏、利上げは大半終了－追加引き締めの可能性はある

欧州中央銀行(ECB)は利上げサイクルの大半を終了したが、コアインフレ率を押し下げるために追加利上げが必要となる可能性があると、ECB政策委員会メンバー、ブイチッチ・クロアチア国立銀行(中央銀行)総裁が述べた。

ブイチッチ氏は5日のクロアチアでのイベントで、消費者物価の上昇は主にベース効果によって緩やかになっているが、エネルギーや食品といった価格変動の激しい項目を除く基調的なインフレ率は高止まりしていると語った。

同氏は「利上げ局面の大部分は終了した」と述べた上で、4%を超えるコアインフレ率が続く場合には「さらなる利上げ」が想定され得るとした。

またスロベニア銀行(中銀)のバスレ総裁も同イベントに出席し、「コアインフレ率は明らかに上昇トレンドにある」と指摘。過去の衝撃は恐らくまだコアインフレ率に完全には反映されておらず、追加引き締め策が必要になるかもしれないと警戒感を示した。

