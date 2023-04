フィッチ・レーティングスは5日、サウジアラビアのソブリン債格付けを「A+」に引き上げた。従来は「A」だった。石油収入に依存する経済を多角化する取り組みなどを評価した。格付け見通しは「安定的」。

フィッチは今回の格上げについて、サウジの「強固な財政・対外バランスシート」に加え、「財政・経済・ガバナンス改革の段階的な進展への継続的なコミットメントを想定」したものだと説明した。

