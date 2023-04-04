【欧州市況】株は上げ失う、リセッション懸念で－英独債は下げ埋める

４日の欧州株は引け前の約１時間で上げを失い、ほぼ変わらずで取引を終了した。リセッション（景気後退）懸念から投資家は景気敏感銘柄を敬遠し、ディフェンシブ銘柄を選好した。

ストックス欧州600指数はほぼ横ばい。公益事業やヘルスケア、必需品といったディフェンシブ株は値上がりした。保険や不動産、金融関連銘柄も高い。一方でエネルギー株は反落した。

欧州債市場ではドイツ債、英国債が下げを埋める展開。２月の 米求人件数が1000万件を割り込んだことに反応した。７日発表される米雇用統計への注目が一段と高まった。

短期金融市場では欧州中央銀行（ＥＣＢ）、イングランド銀行（英中央銀行）の利上げ見通しが後退。織り込まれているピーク金利はそれぞれ3.52％と4.62％と、３月30日以来の低水準となった。

4月4日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.60% -0.07 独国債10年物 2.25% -0.01 英国債10年物 3.43% +0.00

原題：Bunds, Gilts Twist Steepen After US Jobs Miss: End-of-Day Curves

European Stocks Mask Rotation Into Defensives on Recession Bets

（抜粋）