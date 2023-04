【ウクライナ】フィンランド、ＮＡＴＯ加盟へ－仏大統領が今週訪中

フィンランドは4日、北大西洋条約機構(NATO)に正式加盟する。ロシアのウクライナ侵攻を受け加盟を申請していたフィンランドは31番目のNATO加盟国となる。

フランスのマクロン大統領と欧州委員会のフォンデアライエン委員長は今週、中国を訪問する。ウクライナでの戦争を巡り、中国の習近平国家主席にロシアに対する姿勢を変えるよう求めていく。

ウクライナ情勢を巡る最近の主な動きは以下の通り。

ロシア、安保理議長国として自国を擁護へ

ロシアのネベンジャ国連大使は3日、ウクライナへの侵攻を続ける同国が今月の国連安保理議長国を務めることの適切性を問う声に対し、「議長国の順番はしっかりと決まっている」と反論し、この機会に自国の主張を展開していく方針を明確に示した。

欧州委員長、中国はロシアとの関係生かし戦争終結を

フォンデアライエン委員長は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)とのインタビューで、中国にはウクライナの和平実現に向けて「建設的」役割を求めると述べた。

中国のロシアとの友好的な立ち位置を欧州連合(EU)は「懸念している」と同委員長は語り、中国はロシアとの関係を生かし、戦争を抑え込むべきだとの考えも示した。

さらに「中国は建設的な方法でロシアに影響を及ぼせる立場にある。従って中国には責任がある」とも述べた。

原題: Ukraine Latest: Finland Set to Join NATO; Macron Heads to China、Von Der Leyen Urges China to Use Russia Ties to End War: FT (1)(抜粋)