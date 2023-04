オーストラリア準備銀行(中央銀行)は4日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を3.6%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト30人中19人が据え置きを予想していた。

一方、ロウ総裁は声明で、「インフレを目標に確実に戻すには、金融政策の一定の追加引き締めが必要になるかもしれないと政策委員会は想定している」と説明した。

豪中銀声明の主な内容は次の通り。

CPIを目標に戻すために必要な対応を行う

これまでの利上げの影響を評価するために停止を決定

据え置きの決定は経済の状況を評価する時間を与える

さまざまなデータはインフレがピークに達したと示唆

累積的な利上げの十分な影響はまだ感じられず

利上げの幅と時期を判断するためCPIと支出を注視する

物価と賃金のスパイラルリスクを政策委は引き続き警戒

金利見通しの評価で雇用と世界経済も注視する

労働市場は引き続き極めてタイト

需要への影響で高金利とCPI、住宅価格の下落に言及

家計支出がかなり鈍化する兆候が見られる

原題:RBA Holds Cash Rate at 3.6% as Seen by 19 of 30 Economists(抜粋)