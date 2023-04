【欧州市況】株ほぼ変わらず、原油減産によるインフレ意識－独債上昇

3日の欧州株はほぼ変わらず。エネルギー株が上昇した一方で、原油減産がインフレ加速につながるとの懸念も強まった。

ストックス欧州600指数は0.1%未満の下げ。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が発表した 協調減産に反応し、エネルギー株はここ1年余りで最も上昇した。一方で金融、鉱業株の下落が目立った。

UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのチーフエコノミスト、ポール・ドノバン氏は、OPECプラスのニュースを手掛かりに原油価格が上昇したものの、「1年前と比べて著しく値下がりしており、この水準では引き続きディスインフレ圧力だ」と指摘した。

欧州債市場はドイツ債の利回り曲線がブルフラット化。米供給管理協会(ISM)が 発表した3月の製造業総合景況指数が市場の予想以上に低下し、2020年5月以来の低水準となったことを受け、短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)による利上げ見通しが後退した。

OPECプラスの予想外の協調減産に反応し、ドイツ債の利回り曲線は一時ベアフラット化していた。短期金融市場で織り込まれているECBのピーク金利は2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.59%。一時は3.67%だった。

ECB政策委員会メンバーの ホルツマン・オーストリア中銀総裁が再度の0.5ポイント利上げは「選択肢になお残っている」と述べると、5月会合で見込まれているECBの利上げは1bp上昇して22bpとなった。

英国債は総じて上昇。トレーダーが織り込むイングランド銀行(英中央銀行)のピーク金利は2bp低下して9月までに4.64%となった。

4月3日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.67% -0.01 独国債10年物 2.26% -0.04 英国債10年物 3.43% -0.06

