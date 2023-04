【米国市況】国債上昇、ＩＳＭ製造業指数が予想以上に低下－円高い

3日の米金融市場では米国債が上昇。朝方は下げて推移していたが、ISM製造業景況指数が予想以上の活動縮小を示したことから、上げに転じた。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の減産計画を受けて再燃したインフレ懸念が和らぐ格好となった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.63% -1.7 -0.47% 米10年債利回り 3.42% -5.3 -1.51% 米2年債利回り 3.97% -6.0 -1.49% 米東部時間 16時58分

金融政策に敏感な2年債利回りは一時11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇していた。

米供給管理協会(ISM)が発表した3月の製造業総合景況指数は、市場の予想以上に低下し、2020年5月以来の低水準となった。新規受注と雇用の指数低下が特に目立った。

米ISM製造業景況指数、20年5月以来の低水準-雇用大きく低下 (2)

LPLファイナンシャルのチーフエコノミスト、ジェフリー・ローチ氏は「雇用市場は減速しつつあるというのがこの統計で分かった主な重要点だ」と指摘。「雇用市場の鈍化は、米金融当局が鎮圧しようと懸命に努めているインフレ圧力の一部を和らげるだろう」と述べた。

7日に公表される3月の米雇用統計で雇用市場の状況がより詳細に示される見通し。

株式

米株式市場ではS&P500種株価指数が上昇。ニューヨーク原油相場がバレル80ドル台を回復する中、エネルギー株がけん引した。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は0.3%安。テスラが大幅下落した。同社は複数モデルを値下げしたにもかかわらず、納車台数はわずかな伸びにとどまった。

テスラ株下落、値下げ後も納車台数は鈍い伸び-EV需要の拡大に懸念

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4124.51 15.20 0.37% ダウ工業株30種平均 33601.15 327.00 0.98% ナスダック総合指数 12189.45 -32.46 -0.27%

セントルイス連銀のブラード総裁は、OPECプラスによる減産決定は予想外だったとし、原油価格の上昇はインフレ抑制を目指す米金融当局の仕事を一段と難しくする可能性があると指摘。その上で、「この影響が長期的に持続するかは不明だ」と語った。

ブラード総裁、「FOMCの仕事がもう少し難しくなる」-原油高で (1)

マーフィー&シルベスト・ウェルス・マネジメントのポール・ノルテ氏は、米金融当局がデータ次第の姿勢をこれまでに示していることは、2つのことを意味すると指摘。「1つ目は全てのデータが重要だということ。2つ目は当局には景気に関する実際上の長期計画がないということだ」とし、「計画の不在は、当局が最新の経済データに基づいて取る行動を投資家が臆測することを意味する。これが相場の乱高下を引き起こしている」と付け加えた。

外為

外国為替市場ではドルが下落。ISM製造業景況指数が2020年以来の水準に落ち込んだことが響いた。一方、ノルウェー・クローネやオーストラリア・ドルを中心に、資源国通貨は堅調だった。

円は対ドルでISM統計発表後に上げに転じた。欧州時間には一時133円76銭を付けていた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1225.51 -4.73 -0.38% ドル/円 ¥132.41 -¥0.45 -0.34% ユーロ/ドル $1.0903 $0.64 0.59% 米東部時間 16時58分

マーク・マコーミック氏らTDセキュリティーズのストラテジストは「今後数カ月のドルに関して一段と悲観的な見方に転じた」とリポートに記述。円と韓国ウォンに対するドルのショートポジションを構築したと説明したほか、ユーロは4-6月(第2四半期)に対ドルで「1.10ドルを上回る見通しだ。ユーロを押し目で買いたい」とも記した。

原油

ニューヨーク原油相場は急伸。過去1年余りで最大の値上がりとなった。OPECプラスによる予想外の減産で需給が引き締まり、世界経済に新たにインフレの揺さぶりをかけるとみられている。

減産が衝撃的だったのは、OPECプラスが生産量を維持するとみられていたことに加え、予定されていた合同閣僚監視委員会(JMMC)を待たずに決定が発表されたこともある。

衝撃は直ちに世界の石油市場に広がり、期近物と期先物は昨年12月以来の逆ざやに転換。トレーダーらは改めて需要超過の見通しを強めた。ゴールドマンは今年と来年の価格予想を上方修正した。米ガソリン先物も急伸し、インフレリスクを裏付けた。

原油市場にOPECプラス減産ショック、バレル100ドル再び視野に

WTI先物相場 出所:Nymex

パレート・セキュリティーズのパートナー、ナディア・マーティン・ウィッゲン氏は「OPECプラスはダウンサイドに対する自衛の決意を示した」と話す。「減産の期間が最も意外で強気な部分だ」と指摘した。

ニューヨーク商品取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)5月限は、前営業日比4.75ドル(6.3%)高の1バレル=80.42ドルで終了。一時は8%上昇し、日中の値動きとしては2022年3月以来の大幅な値上がりとなった。ロンドンICEの北海ブレント6月限は5.16ドル高の84.93ドル。

金

ニューヨーク金相場は上昇。米製造業に関する最新の 統計は、銀行の貸し出し基準厳格化が企業センチメントを損ない、経済活動を減速させていることを示唆し、金の投資妙味をさらに高めると解釈された。

製造業総合景況指数の低下はディスインフレの過程を裏付ける一方で、意外性はないとオアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は指摘。「市場が喜んで利下げ観測を強めるには、サービス業の数字を見なくてはならない」と述べた。

金スポット価格(左軸)とブルームバーグ・ドル指数(右軸) 出所:ブルームバーグ

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前営業日比0.7%高い1オンス=2000.40ドルで終了。スポット価格はニューヨーク時間午後2時16分現在、0.8%上昇の1984.75ドル。

ヘレウス・メタルズ・ジャーマニーのアナリストらは「世界の銀行セクターに見られた緊張は、この10数日かけていくらか落ち着いてきた」とリポートで指摘。「金は今も米国での投資家不安を受け入れる役割を果たしている」と述べた。

原題: Bonds Rise as Factory Data Temper Inflation Angst: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Weakens After ISM Miss; Aussie Jumps Pre-RBA: Inside G-10(抜粋)

TD Turns More Negative on Dollar, Sees Euro Breaking 1.10 in 2Q(抜粋)

Oil Surges Most in a Year After OPEC+’s Shocking Production Cut(抜粋)

Gold Rises on Slump in US Factory Activity, OPEC+ Oil Cut(抜粋)

Gold Rises as OPEC+ Output Cut Threatens to Worsen Inflation(抜粋)